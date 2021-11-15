«Рома» хочет купить 21-летнего защитника «Лилля» Ботмана
08:52
«Рома» заинтересована в приобретении защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «Лилль» хочет получить за трансфер 21-летнего нидерландца за 30 миллионов евро, что не устраивает римский клуб.
В качестве альтернативы Ботману «Рома» рассматривает возможность подписания 24-летнего защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси и 25-летнего защитника «Галатасарая» Маркао Тейшейры.
Дополнительная информация:
https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/roma-per-la-difesa-il-sogno-e-botman_41529105-202102k.shtml
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю