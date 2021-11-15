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«Рома» хочет купить 21-летнего защитника «Лилля» Ботмана

08:52
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«Рома» заинтересована в приобретении защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Лилль» хочет получить за трансфер 21-летнего нидерландца за 30 миллионов евро, что не устраивает римский клуб.

В качестве альтернативы Ботману «Рома» рассматривает возможность подписания 24-летнего защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси и 25-летнего защитника «Галатасарая» Маркао Тейшейры.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/roma-per-la-difesa-il-sogno-e-botman_41529105-202102k.shtml

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