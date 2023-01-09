«Реал» сделал заявление после резких слов президента Федерации футбола Франции о Зидане

«Реал» выступил с заявлением после резких высказываний президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре в адрес бывшего игрока и главного тренера клуба Зинедина Зидана.

В испанском клубе считают неуважительными слова футбольного функционера в адрес чемпиона мира 1998 года и чемпиона Европы 2000-го в составе сборной Франции.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» сожалеет о досадных заявлениях президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане, одной из величайших легенд мирового спорта.

Эти слова выражают неуважение к одной из фигур, которой больше всего восхищаются футбольные фанаты во всем мире, и наш клуб ожидает немедленного исправления данной ситуации. Зинедин Зидан, чемпион мира и Европы, защищавший футболку своей страны, также представляет ценности спорта и демонстрировал это на протяжении всей своей профессиональной карьеры игрока и тренера.

Заявления президента французской федерации футбола неуместны для человека, который представляет такой важный пост и дискредитирует себя, как и те заявления, которые он делает в отношении нашего капитана Карима Бензема, действующего обладателя "Золотого мяча", чемпиона Лиги наций с Францией в 2021 году и обладателя пяти Кубков чемпионов», — сказано в заявлении клуба.

Ранее на сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери.

Зидан мог заменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, однако перестановки не произошло, поскольку последний продлил свой контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.