Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о Зинедине Зидане, который считался кандидатом на пост главного тренера сборной.

7 января организация продлила контракт с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом до 2026 года.

«Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дидье. Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, что писать. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. На чемпионате мира-2022 национальная команда проиграла Аргентине в финале турнира в серии пенальти (3:3, пен — 2:4).