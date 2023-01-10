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Сегодня, 10:27

Футбольный агент обвинила главу Федерации футбола Франции Ле Гре в сексуальных домогательствах

Руслан Минаев
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Футбольный агент Соня Суид обвинила главу Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэля Ле Гре в сексуальных домогательствах.

По ее словам, в 2013 году она связалась с Ле Гре по электронной почте для реализации проекта по развитию женского футбола во Франции. Через два часа президент ФФФ ответил, сообщив о том, что находится в отпуске. Позже они возобновили деловую переписку и встретились в одном из ресторанов Парижа, рассказала 37-летний агент.

Суид вспоминает, что спустя год Ле Гре пригласил ее к себе в квартиру, объяснив, что так удобнее и конфиденциальнее. По прибытии она была удивлена, когда увидела на столе два бокала шампанского. После чего Суид нашла предлог, чтобы уйти.

«Мне было тогда 28 лет, а ему 72 года. Он должен иметь уважение. Он никогда не смотрел на меня как на агента — только как на конфетку, которую нужно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне две груди и задницу. Я одна из редких женщин-агентов, стараюсь проявить себя. Несмотря на это, я понимала, что единственное, что его интересует, — это мои две груди и моя задница. Это насилие, мне было больно. Это унизительно», — приводит слова Суид Globo.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

На сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери. С заявлением по этому поводу выступил «Реал», а также министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. После чего Ле Гре извинился.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-frances/noticia/2023/01/09/presidente-da-federacao-francesa-le-graet-e-acusado-de-assedio-sexual-por-agente.ghtml
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1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Самюэль Жиго

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