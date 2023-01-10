Футбольный агент обвинила главу Федерации футбола Франции Ле Гре в сексуальных домогательствах

Футбольный агент Соня Суид обвинила главу Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэля Ле Гре в сексуальных домогательствах.

По ее словам, в 2013 году она связалась с Ле Гре по электронной почте для реализации проекта по развитию женского футбола во Франции. Через два часа президент ФФФ ответил, сообщив о том, что находится в отпуске. Позже они возобновили деловую переписку и встретились в одном из ресторанов Парижа, рассказала 37-летний агент.

Суид вспоминает, что спустя год Ле Гре пригласил ее к себе в квартиру, объяснив, что так удобнее и конфиденциальнее. По прибытии она была удивлена, когда увидела на столе два бокала шампанского. После чего Суид нашла предлог, чтобы уйти.

«Мне было тогда 28 лет, а ему 72 года. Он должен иметь уважение. Он никогда не смотрел на меня как на агента — только как на конфетку, которую нужно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне две груди и задницу. Я одна из редких женщин-агентов, стараюсь проявить себя. Несмотря на это, я понимала, что единственное, что его интересует, — это мои две груди и моя задница. Это насилие, мне было больно. Это унизительно», — приводит слова Суид Globo.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

На сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери. С заявлением по этому поводу выступил «Реал», а также министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. После чего Ле Гре извинился.