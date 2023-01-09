Министр спорта Франции — о резких словах в адрес Зидана: «Позорное неуважение»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выразила недовольство после резких слов главы Федерации футбола страны Ноэля Ле Гре в адрес Зинедина Зидана.

«Очередные громкие заявления и вдобавок позорное неуважение, которое поразило всех нас, к легенде футбола и спорта.

«Президент первой спортивной федерации Франции не должен так говорить. Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане», — написала Удеа-Кастера в Twitter.

Ранее на сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери. С заявлением по этому поводу выступил и «Реал».

Зидан мог заменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, однако перестановки не произошло, поскольку последний продлил свой контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.