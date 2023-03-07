Дюгарри: «Гальтье повезло, что Неймар получил травму. Это невероятный шанс для тренера «ПСЖ»

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что травма нападающего «ПСЖ» Неймара сыграет на руку главному тренеру парижан Кристофу Гальтье.

Бразилец перенесет операцию в связи с травмой связок голеностопа. На восстановление игрока уйдет 3-4 месяца.

«Это невероятный шанс для Кристофа Гальтье, потому что он в любом случае должен был набраться смелости, чтобы рано или поздно избавиться от Неймара. Это было единственным решением. Я считаю, что команда гораздо более сбалансирована с двумя атакующими игроками. Гальтье повезло, что Неймар получил травму», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

В текущем сезоне 31-летний бразилец сыграл за «ПСЖ» в 29 матчах, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

Его команда возглавляет турнирную таблице лиги 1, набрав 63 очка за 26 туров.