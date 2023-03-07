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Сегодня, 12:34

Дюгарри: «Гальтье повезло, что Неймар получил травму. Это невероятный шанс для тренера «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что травма нападающего «ПСЖ» Неймара сыграет на руку главному тренеру парижан Кристофу Гальтье.

Бразилец перенесет операцию в связи с травмой связок голеностопа. На восстановление игрока уйдет 3-4 месяца.

«Это невероятный шанс для Кристофа Гальтье, потому что он в любом случае должен был набраться смелости, чтобы рано или поздно избавиться от Неймара. Это было единственным решением. Я считаю, что команда гораздо более сбалансирована с двумя атакующими игроками. Гальтье повезло, что Неймар получил травму», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

В текущем сезоне 31-летний бразилец сыграл за «ПСЖ» в 29 матчах, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

Его команда возглавляет турнирную таблице лиги 1, набрав 63 очка за 26 туров.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Неймар — о травме: «Я вернусь сильнее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 26 11 6 9 39-28 39
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
Результаты / календарь
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12.03 00:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
12.03 00:00
Анже – Тулуза
 - : -
12.03 00:00
Осер – Ренн
 - : -
12.03 00:00
Брест – ПСЖ
 - : -
12.03 00:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
12.03 00:00
Лилль – Лион
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12.03 00:00
Лорьян – Труа
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Марсель – Страсбур
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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