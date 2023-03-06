Неймар — о травме: «Я вернусь сильнее»

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в социальной сети новый пост о своей травме.

Форвард получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3), который прошел 19 февраля. 31-летнему бразильцу в ближайшие дни сделают операцию. Ожидается, что Неймар вернется к тренировкам в общей группе через 3-4 месяца.

«Я вернусь сильнее», — написал футболист.

В сезоне-2022/23 Неймар провел 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.