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Колосков: «По европейским меркам Головин и Миранчук — средние игроки»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и футболиста «Монако» Александра Головина.

«У нас такое внимание уделяется каждому действию Головина и Миранчука, что порой диву даешься. Ребята просто выполняют свою работу — иногда хорошо, иногда чуть хуже. Это не звезды футбола, чтобы обсуждать каждое их действие на поле. По европейским меркам Головин и Миранчук — средние игроки», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач. На счету Миранчука 4 гола и 4 результативные передачи в 20 играх за «Торино».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-po-evropejskim-merkam-golovin-i-miranchuk-srednie-igroki/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Монако
ФК Торино
Вячеслав Колосков
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1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
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 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
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 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
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 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
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