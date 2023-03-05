«Монако» упустил победу над «Труа» из-за пропущенного гола на 90-й минуте
«Монако» сыграл вничью с «Труа» на выезде в матче 26-го тура чемпионата Франции — 2:2.
Полузащитник хозяев Роминг Куаме открыл счет на 31-й минуте. На 80-й и 83-й минутах форвард монегасков Виссам Бен Йеддер забил и вывел гостей вперед, но на 90-й минуте форвард «Труа» Айке Угбо спас свою команду от поражения.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и получил желтую карточку.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1 с 51 очком, «Труа» занимает 19-ю строчку с 20 очками.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|20
|3
|3
|66-25
|63
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|26
|15
|6
|5
|55-36
|51
|
4
|Ланс
|26
|14
|9
|3
|40-21
|51
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|26
|13
|6
|7
|46-33
|45
|
7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|26
|6
|10
|10
|27-34
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|26
|5
|7
|14
|23-49
|22
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|26
|4
|8
|14
|36-57
|20
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
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38 тур
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|1 : 1
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|1 : 1
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|4 : 2
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|2 : 2
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|20
|2
|2
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