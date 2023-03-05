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Сегодня, 16:56

«Монако» упустил победу над «Труа» из-за пропущенного гола на 90-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Головин (в центре).
Фото Global Look Press

«Монако» сыграл вничью с «Труа» на выезде в матче 26-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Полузащитник хозяев Роминг Куаме открыл счет на 31-й минуте. На 80-й и 83-й минутах форвард монегасков Виссам Бен Йеддер забил и вывел гостей вперед, но на 90-й минуте форвард «Труа» Айке Угбо спас свою команду от поражения.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1 с 51 очком, «Труа» занимает 19-ю строчку с 20 очками.

Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 15:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
2:2
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Труа
0
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Головин выйдет в стартовом составе на матч против «Труа»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 1 : 1
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 1 : 1
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 4 : 2
5.03 15:00
Труа – Монако
 2 : 2
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 20 2 2
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