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«Клермон» одержал первую победу и забил первый гол в лиге 1

18:13
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«Клермон» обыграл «Бордо» (2:0) в матче первого тура чемпионата Франции. Команда одержала свою первую за историю выступлений в элитном дивизионе.

Клуб проводит дебютный сезон в элите. Также «Клермон» забил свой первый мяч в лиге 1. Он в активе Мохамеда Байо. Второй гол забил Жодель Доссу.

Бордо — Клермон Фут

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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