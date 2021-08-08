«Клермон» одержал первую победу и забил первый гол в лиге 1

«Клермон» обыграл «Бордо» (2:0) в матче первого тура чемпионата Франции. Команда одержала свою первую за историю выступлений в элитном дивизионе.

Клуб проводит дебютный сезон в элите. Также «Клермон» забил свой первый мяч в лиге 1. Он в активе Мохамеда Байо. Второй гол забил Жодель Доссу.