«Клермон» одержал первую победу и забил первый гол в лиге 1
18:13
«Клермон» обыграл «Бордо» (2:0) в матче первого тура чемпионата Франции. Команда одержала свою первую за историю выступлений в элитном дивизионе.
Клуб проводит дебютный сезон в элите. Также «Клермон» забил свой первый мяч в лиге 1. Он в активе Мохамеда Байо. Второй гол забил Жодель Доссу.
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