«Клермон» на выезде победил «Бордо» в матче 1-го тура чемпионата Франции

Новичок элитного дивизиона чемпионата Франции «Клермон» одержал победу в матче 1-го тура. Команда на выезде переиграла «Бордо» со счетом 2:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Бордо» — «Клермон Фут» — 0:2 (0:0)

Голы: Байо, 82 (0:1). Доссу, 90+3 (0:2).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито (Медьюб, 62), Кватенг, Адли (Отавиу, 46), Башич (Зеркан, 81), Сиссоко, Бриан (Мара, 63), Калу (Траоре, 72), Уден.

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Иглесиас, 70), Доссу, Гастьен, Абдул Самед, Аллевина (Рашани, 79), Байо (Телль, 87).

Предупреждение: Калу, 35.

Судья: Батта (Франция).

8 августа. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

«Ницца» — «Реймс» — 0:0

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара (Бард, 79), Аталь (Лотомба, 89), Тодибо, Росарио, Тюрам (Лемина, 79), Клайверт (Будауи, 79), Гуири, Ндой, Да Кунья (Дольберг, 63).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Шавалерен, Кафаро (Кеббаль, 61), Мунетси, Сирхейс (Экитике, 60), Мбюкю (Бериша, 71).

Предупреждения: Тодибо, 45+1. Кафаро, 52.

Судья: Амель (Франция).

8 августа. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

«Сент-Этьен» — «Лорьян» — 1:1 (0:0)

Голы: Ле Гофф, 52 (0:1). Хазри, 70 — с пенальти (1:1).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Над (Соу, 90+1), Мукуди, Масон, Юссуф (Диуссе, 82), Камара, Аушиш (Норден, 64), Хазри (Будебуз, 90+1), Буанга, Аби (Амума, 46).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва (Эрго, 71), Ляпорт, Мендес, Лемуан (Монкондюи, 71), Ле Фе (Амель, 82), Лорьенте (Грбич, 81), Моффи (Уаттара, 90+2).

Предупреждения: Колодзейчак, 35. Лемуан, 45. Игор Силва, 48. Юссуф, 57. Ле Гофф, 66.

Судья: Леонар (Франция).

8 августа. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

«Страсбур» — «Анже» — 0:2 (0:0)

Голы: Траоре, 57 (0:1). Баокен, 81 (0:2).

«Страсбур»: Селс, Джикю, Каси, Фила (Шахири, 75), Томассон, Льенар, Сиссоко, Беллегард (Аолу, 84), Уорис, Диалло (Гамейро, 61), Айорк.

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Бобишон, 78), Мангани, Кабо, Фюльжини (Тиуб, 88), Таиби (Перейра Лаж, 78), Буфаль (Баокен, 68), Шо (Нинга, 88).

Предупреждения: Джикю, 18. Таиби, 35. Льенар, 40. Мангани, 41. Тома, 79.

Судья: Стина (Франция).

8 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».