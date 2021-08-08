«Клермон» на выезде победил «Бордо» в матче 1-го тура чемпионата Франции
Новичок элитного дивизиона чемпионата Франции «Клермон» одержал победу в матче 1-го тура. Команда на выезде переиграла «Бордо» со счетом 2:0.
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
«Бордо» — «Клермон Фут» — 0:2 (0:0)
Голы: Байо, 82 (0:1). Доссу, 90+3 (0:2).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито (Медьюб, 62), Кватенг, Адли (Отавиу, 46), Башич (Зеркан, 81), Сиссоко, Бриан (Мара, 63), Калу (Траоре, 72), Уден.
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Иглесиас, 70), Доссу, Гастьен, Абдул Самед, Аллевина (Рашани, 79), Байо (Телль, 87).
Предупреждение: Калу, 35.
Судья: Батта (Франция).
8 августа. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
«Ницца» — «Реймс» — 0:0
«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара (Бард, 79), Аталь (Лотомба, 89), Тодибо, Росарио, Тюрам (Лемина, 79), Клайверт (Будауи, 79), Гуири, Ндой, Да Кунья (Дольберг, 63).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Шавалерен, Кафаро (Кеббаль, 61), Мунетси, Сирхейс (Экитике, 60), Мбюкю (Бериша, 71).
Предупреждения: Тодибо, 45+1. Кафаро, 52.
Судья: Амель (Франция).
8 августа. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
«Сент-Этьен» — «Лорьян» — 1:1 (0:0)
Голы: Ле Гофф, 52 (0:1). Хазри, 70 — с пенальти (1:1).
«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Над (Соу, 90+1), Мукуди, Масон, Юссуф (Диуссе, 82), Камара, Аушиш (Норден, 64), Хазри (Будебуз, 90+1), Буанга, Аби (Амума, 46).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва (Эрго, 71), Ляпорт, Мендес, Лемуан (Монкондюи, 71), Ле Фе (Амель, 82), Лорьенте (Грбич, 81), Моффи (Уаттара, 90+2).
Предупреждения: Колодзейчак, 35. Лемуан, 45. Игор Силва, 48. Юссуф, 57. Ле Гофф, 66.
Судья: Леонар (Франция).
8 августа. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
«Страсбур» — «Анже» — 0:2 (0:0)
Голы: Траоре, 57 (0:1). Баокен, 81 (0:2).
«Страсбур»: Селс, Джикю, Каси, Фила (Шахири, 75), Томассон, Льенар, Сиссоко, Беллегард (Аолу, 84), Уорис, Диалло (Гамейро, 61), Айорк.
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Бобишон, 78), Мангани, Кабо, Фюльжини (Тиуб, 88), Таиби (Перейра Лаж, 78), Буфаль (Баокен, 68), Шо (Нинга, 88).
Предупреждения: Джикю, 18. Таиби, 35. Льенар, 40. Мангани, 41. Тома, 79.
Судья: Стина (Франция).
8 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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