Кафу: «Неймар технически лучше Месси, Роналду и любого игрока»
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994 и 2002 года) Кафу считает, что нападающий «ПСЖ» Неймар превосходит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Неймар — феномен. Технически, это один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет. Технически он лучше Месси, Криштиану Роналду и любого игрока, которого только можно себе представить. Мы всегда ждем его в сборной Бразилии. С Неймаром это одна команда, а без него — другая, потому что он имеет значение. Он заставляет бразильскую команду играть лучше.
Чтобы выиграть со сборной чемпионат мира ему не хватало, чтобы сборная играла на него, а он на команду. Это была бы идеальная комбинация, и Бразилия выиграла чемпионат мира. Мы сделали это в 1994 году с Бебето и Ромарио, а в 2002 году — с Роналдо и Ривалдо. У нас хватило смирения согласиться играть за Роналдо и Ривалдо. Мы сказали, давайте пойдем за ними, пусть решают моменты, пусть бегут вперед, мы хорошо сделаем свою часть. И они нам тоже помогали», — цитирует TNT Sports Кафу.
Неймар с 2017 года выступает за парижский клуб. Действующий контракт 31-летнего бразильца рассчитан до 2025 года.
В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -