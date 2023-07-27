Гамейро продлил контракт со «Страсбуром»
«Страсбур» объявил о продлении контракта с нападающим Кевином Гамейро. 36-летний француз подписал однолетнее соглашение.
Форвард в 2021 году перешел из «Валенсии» в «Страсбур» на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Гамейро сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.
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|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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10
|Лорьян
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|0
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|0
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11
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|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
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18
|Метц
|0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -
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