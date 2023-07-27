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Сегодня, 02:10

Гамейро продлил контракт со «Страсбуром»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Страсбур» объявил о продлении контракта с нападающим Кевином Гамейро. 36-летний француз подписал однолетнее соглашение.

Форвард в 2021 году перешел из «Валенсии» в «Страсбур» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Гамейро сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.

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