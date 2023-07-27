Гамейро продлил контракт со «Страсбуром»

«Страсбур» объявил о продлении контракта с нападающим Кевином Гамейро. 36-летний француз подписал однолетнее соглашение.

Форвард в 2021 году перешел из «Валенсии» в «Страсбур» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Гамейро сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.