Эрнандес: «Постараюсь войти в историю «ПСЖ», чтобы выиграть с клубом все»
Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес высказался о своем переходе в парижскую команду.
«Сразу ли я согласился на подписание контракта с «ПСЖ»? Да, интерес клуба, его амбиции и проект, который руководство хочет реализовать, убедили меня. Я поговорил об этом со своими родственниками. Я тоже очень амбициозен, поэтому постараюсь войти в историю клуба. Не для того, чтобы стать легендой, а чтобы выиграть все с «ПСЖ», — приводит слова Эрнандеса L'Equipe.
27-летний француз подписал с парижанами контракт до 2028 года.
Эрнандес выступал за «Баварию» с 2019 года. Он провел за команду 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он 4 раза становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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