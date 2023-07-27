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Эрнандес: «Постараюсь войти в историю «ПСЖ», чтобы выиграть с клубом все»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес высказался о своем переходе в парижскую команду.

«Сразу ли я согласился на подписание контракта с «ПСЖ»? Да, интерес клуба, его амбиции и проект, который руководство хочет реализовать, убедили меня. Я поговорил об этом со своими родственниками. Я тоже очень амбициозен, поэтому постараюсь войти в историю клуба. Не для того, чтобы стать легендой, а чтобы выиграть все с «ПСЖ», — приводит слова Эрнандеса L'Equipe.

27-летний француз подписал с парижанами контракт до 2028 года.

Эрнандес выступал за «Баварию» с 2019 года. Он провел за команду 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он 4 раза становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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