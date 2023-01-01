Инициатором приглашения Ловрена в «Лион» выступил главный тренер команды Блан

Защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион». Инициатором приглашения 33-летнего хорвата выступил главный тренер французской команды Лоран Блан, сообщает Calciomercato.

По данным L'Equipe, стороны уже согласовали сделку. Клуб из Санкт-Петербурга получит за защитника 2 миллиона евро.

Ловрен, который уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год, подпишет контракт с французским клубом на два сезона.

Лоран Блан стал главным тренером «Лиона» по ходу нынешнего сезона, сменив в начале октября на этом посту Петера Боса.