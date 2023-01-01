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Сегодня, 22:30

Инициатором приглашения Ловрена в «Лион» выступил главный тренер команды Блан

Иван Шитик
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион». Инициатором приглашения 33-летнего хорвата выступил главный тренер французской команды Лоран Блан, сообщает Calciomercato.

По данным L'Equipe, стороны уже согласовали сделку. Клуб из Санкт-Петербурга получит за защитника 2 миллиона евро.

Ловрен, который уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год, подпишет контракт с французским клубом на два сезона.

Лоран Блан стал главным тренером «Лиона» по ходу нынешнего сезона, сменив в начале октября на этом посту Петера Боса.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
Лоран Блан
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 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
11
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
14
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
15
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
16
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
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Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
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2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
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