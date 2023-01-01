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Сегодня, 12:15

«Зенит» получит 2 миллиона евро за трансфер Ловрена в «Лион»

Сергей Разин
корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен близок к переходу в «Лион», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, петербургский клуб получит за 33-летнего хорвата 2 млн евро. Соглашение игрока с «Лионом» будет рассчитано на два года. Ловрен уже выступал за французский клуб с 2010 по 2013 год.

Ловрен выступает за «Зенит» с лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 16 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
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