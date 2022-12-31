Ловрен подпишет контракт с «Лионом» на два года

Защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион», пишет журналист Николо Скира.

33-летний хорват подпишет контракт с французским клубом до 2022 года.

Ранее появилась информация, что «Лион» договорился с «Зенитом» о сумме компенсации с учетом того, что у Ловрена оставалось 6 месяцев по контракту.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей за клуб Санкт-Петербурга, в которых отметился 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Деян Ловрен уже выступал за «Лион» в период с 2010 по 2013 годы.