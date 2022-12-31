Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

Ловрен подпишет контракт с «Лионом» на два года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Деян Ловрен.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион», пишет журналист Николо Скира.

33-летний хорват подпишет контракт с французским клубом до 2022 года.

Ранее появилась информация, что «Лион» договорился с «Зенитом» о сумме компенсации с учетом того, что у Ловрена оставалось 6 месяцев по контракту.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей за клуб Санкт-Петербурга, в которых отметился 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Деян Ловрен уже выступал за «Лион» в период с 2010 по 2013 годы.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги года для команды
Агент Карраскаля опроверг наличие предложения по аренде игрока: «Коринтианс» только следит за Хорхе»
Губернатор Нижегородской области пожелал удачи новому главному тренеру «Нижнего Новгорода»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали выбор Артема Горлова новым главным тренером команды
Артем Горлов официально назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»
В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Горлов будет новым главным тренером команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Ловрен перейдет из «Зенита» в «Лион»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости