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Сегодня, 20:55

«Клермон» в гостях переиграл «Лион»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Клермон» в гостях одержал минимальную победу над «Лионом» — 1:0.

Победный мяч на 86-й минуте встречи забил полузащитник Мухаммед Чам, который реализовал пенальти.

«Клермон» прервал неудачную серию из шести матчей без побед и набрал 22 очка, поднявшись на 9-е место.

«Лион» идет на 8-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 19:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:1
Клермон Фут

ФК Клермон Фут
ФК Лион
0
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2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
11
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
14
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
15
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
16
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
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Эммануэль Агбаду

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Реймс

 13 2 2
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Осер

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