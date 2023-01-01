«Клермон» в гостях переиграл «Лион»
«Клермон» в гостях одержал минимальную победу над «Лионом» — 1:0.
Победный мяч на 86-й минуте встречи забил полузащитник Мухаммед Чам, который реализовал пенальти.
«Клермон» прервал неудачную серию из шести матчей без побед и набрал 22 очка, поднявшись на 9-е место.
«Лион» идет на 8-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|
2
|Ланс
|16
|11
|4
|1
|26-10
|37
|
3
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|
4
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
5
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
6
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|
7
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|
11
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
14
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
15
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
16
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
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|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 2
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|2 : 0
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|0 : 1
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2
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