«Клермон» в гостях переиграл «Лион»

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«Клермон» в гостях одержал минимальную победу над «Лионом» — 1:0.

Победный мяч на 86-й минуте встречи забил полузащитник Мухаммед Чам, который реализовал пенальти.

«Клермон» прервал неудачную серию из шести матчей без побед и набрал 22 очка, поднявшись на 9-е место.

«Лион» идет на 8-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.