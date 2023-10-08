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Сегодня, 10:18

Головин — о признании лучшим игроком месяца: «Благодарен, но главное — успехи команды»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Реймсом» (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции.

«В первом тайме была примерно равная игра, но нам очень помог гол перед самым перерывом. Плюс потом два быстрых мяча в самом начале второй половины. В принципе вот этот отрезок матча все и решил. Потом были еще моменты, которые мы могли реализовать. Поэтому, конечно, победу можно назвать вполне заслуженной. Как отнесся к тому, что болельщики «Монако» признали лучшим игроком команды в сентябре? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. И, кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», — сказал Головин «СЭ».

Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком месяца. В сентябре Головин забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в трех матчах за «Монако» в лиге 1.

После 8 туров лиги 1 «Монако» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. «Реймс» (13) идет на 4-й строчке.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
4
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
9
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
10
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
11
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
13
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
14
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
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34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 0 : 1
7.10 22:00
Реймс – Монако
 1 : 3
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 - : -
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 - : -
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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