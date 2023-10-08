Форвард «Монако» Бен-Йеддер забил 150-й гол в лиге 1

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер отметился 150-м голов в чемпионате Франции.

Юбилейным для форварда стал гол в ворота «Реймса» (3:1) в 8-м туре лиги 1. Таким образом, 33-летний француз стал 21-м игроком в истории, который преодолел отметку в 150 голов в чемпионате Франции.

Бен-Йеддер забил 63 гола в составе «Тулузы» и 87 — в составе «Монако».