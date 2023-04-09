Гальтье о том, что Мбаппе играл несмотря на повреждение: «Это сильный посыл для «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил выход Килиана Мбаппе в матче с «Ниццей» (2:0), несмотря на плохое физическое состояние игрока.
«Килиан провел 51-й или 52-й матч [в этом сезоне]. Поэтому период, когда все идет не так хорошо, — это нормально.
За день до матча он не смог провести тренировку целиком. Его участие в игре было под большим вопросом. Думаю, Мбаппе сыграл слабо, но он хотел выйти на поле в сложный момент. Это показывает, какой у него характер.
Матч для него был непростым. Еще утром мы не знали, выйдет ли он в старте. Но у него было желание сыграть, он очень хотел выйти на поле. Это сильный посыл для команды», — сказал тренер после игры.
Мбаппе забил один гол в последних пяти матчах за «ПСЖ». В этом сезоне на его счету 31 гол и восемь результативных передач в 35 матчах за парижан.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|
7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|
8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|
10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Клермон Фут
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|
13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|
16
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
17
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|2 : 1
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|1 : 0
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|0 : 2
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|- : -
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|- : -
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|- : -
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|22
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2