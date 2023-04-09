«Лион» дома победил «Ренн»
«Лион» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции победил «Ренн» со счетом 3:1.
На гол Амина Гуири хозяева ответили тремя точными ударами после перерыва: отличились Корентен Толиссо, Александр Ляказетт и Брэдли Баркола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|
7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|
8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
9
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|
10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Клермон Фут
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|
13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|
16
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
17
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|2 : 1
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|1 : 0
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|0 : 2
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|3 : 1
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|- : -
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|- : -
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|- : -
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|18
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|22
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2
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