«Лион» дома победил «Ренн»

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«Лион» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции победил «Ренн» со счетом 3:1.

На гол Амина Гуири хозяева ответили тремя точными ударами после перерыва: отличились Корентен Толиссо, Александр Ляказетт и Брэдли Баркола.