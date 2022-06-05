Главный тренер «Ниццы» ведет переговоры о расторжении контракта с клубом. Он хочет возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье является основным претендентом на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Le Parisien. Именно он считается руководством клуба лучшим вариантом на замену Маурисио Почеттино.

Его действующий контракт с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Однако специалист ведет переговоры о расторжении договора, чтобы возглавить клуб из Парижа.

Ранее «ПСЖ» достиг соглашения с Луишем Кампушем на должность нового спортивного директора клуба. Камуш и Галтье уже работали вместе в «Монако» и «Лилле». С последним клубом Галтье и Кампуш становились чемпионами Франции в сезоне 2020/21.

Прежде сообщалось, что руководство «Ниццы» также задумалось о смене главного тренера и может вернуть на этот пост швейцарского специалиста Люсьена Фавра, работавшего с французским клубом с 2016 по 2018 год.