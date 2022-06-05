Мбаппе уговаривает Тчуамени перейти в «ПСЖ». Игрок хочет выступать за «Реал»

«Реал» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает Goal.

Однако в переговоры вмешался «ПСЖ», и теперь «Монако» повысил финансовые требования. «Реал» же пытается максимально снизить цену на Тчуамени, опираясь на желание футболиста присоединиться к клубу.

22-летний француз твердо нацелен на переход в «Реал», хотя форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и будущий спортивный директор клуба Луиш Кампуш убеждают его поменять решение.

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.