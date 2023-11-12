«Монако» сыграл вничью с «Гавром», клуб Кузяева не забил пенальти на 90+10-й минуте

«Монако» в матче 12-го тура чемпионата Франции дома сыграл вничью с «Гавром» со счетом 0:0.

На 90+10-й минуте гости не реализовали пенальти: Филипп Кен отразил удар Сэмюэля Грансира. Российские игроки Александр Головин и Далер Кузяев вышли на игру в стартовом составе.

После этого матча «Монако» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Гавр» с 15 очками — на шестой строчке.