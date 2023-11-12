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Сегодня, 03:08

Головин — Кузяеву: «Возили Далера сегодня»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александра Головин и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев дали совместное интервью после матча 12-го тура чемпионата Франции (0:0).

Головин: «Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра».

Кузяев: «Боевая ничья».

Головин: «Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счет по игре».

Кузяев: «Я думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Я считаю, что игра прошла на славу».

На 90+10-й минуте гости не реализовали пенальти: Филипп Кен отразил удар Сэмюэля Грансира. Российские игроки Александр Головин и Далер Кузяев вышли на игру в стартовом составе.

После этого матча «Монако» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Гавр» с 15 очками — на шестой строчке.

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
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«Монако» сыграл вничью с «Гавром», клуб Кузяева не забил пенальти на 90+10-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 12 7 3 2 25-14 24
4
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
7
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
10
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
11
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
12
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 0 : 0
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
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Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

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П
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Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
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Усман Дембеле

ПСЖ

 4
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