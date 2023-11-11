Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

11 ноября, 23:29

Мбаппе: «Мое будущее? Самое главное для меня сейчас — играть в футбол»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свой хет-трик в ворота «Реймса» в матче 12-го тура лиги 1 (3:0).

«Теперь я более спокоен. Я всегда радуюсь, когда делаю хет-трик. Бывают моменты, когда я играю хуже и забиваю меньше, но я доволен этим матчем», — приводит Marca слова Мбаппе.

Также футболист ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не хочу говорить об этом. Сейчас не время. Самое главное для меня в настоящий момент — играть в футбол», — добавил он.

В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/psg/2023/11/11/654fc67422601df50f8b458f.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
0
Читайте также
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гавр» — «Монако»: Кузяев и Головин в стартовых составах команд на матч Лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
10
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
11
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
12
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости