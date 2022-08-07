Экитике о разгроме «Клермона»: «ПСЖ» начал сезон наилучшим образом»

Форвард «ПСЖ» Юго Экитике подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0).

«Конечно, мы очень довольны результатом. Тем более, что команда хорошо поработала. Мы следовали указаниям тренера, и все прошло удачно, мы показали правильный настрой. Но это только первый матч чемпионата, у нас впереди еще много игр, сезон длинный, и мы начали его наилучшим образом», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

Форвард парижан Лионель Месси сделал результативную передачу и отличился дублем (один из голов аргентинец забил ударом через себя). Также у «ПСЖ» забили Маркиньюс, Ашраф Хакими и Неймар. На счету Неймара также 3 голевых паса.

Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» 13 августа сыграет дома против «Монпелье», «Клермон» днем позже встретится в гостях с «Реймсом».