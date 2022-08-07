Экитике о разгроме «Клермона»: «ПСЖ» начал сезон наилучшим образом»
Форвард «ПСЖ» Юго Экитике подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0).
«Конечно, мы очень довольны результатом. Тем более, что команда хорошо поработала. Мы следовали указаниям тренера, и все прошло удачно, мы показали правильный настрой. Но это только первый матч чемпионата, у нас впереди еще много игр, сезон длинный, и мы начали его наилучшим образом», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.
Форвард парижан Лионель Месси сделал результативную передачу и отличился дублем (один из голов аргентинец забил ударом через себя). Также у «ПСЖ» забили Маркиньюс, Ашраф Хакими и Неймар. На счету Неймара также 3 голевых паса.
Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» 13 августа сыграет дома против «Монпелье», «Клермон» днем позже встретится в гостях с «Реймсом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
20
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 5
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|
|
Абиб Диалло
Страсбур
|1
|
|
Крепин Диатта
Монако
|1
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Тома Делен
Страсбур
|1
|
|
Аксель Дисаси
Монако
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1