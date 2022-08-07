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Сегодня, 02:28

Экитике о разгроме «Клермона»: «ПСЖ» начал сезон наилучшим образом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Юго Экитике подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0).

«Конечно, мы очень довольны результатом. Тем более, что команда хорошо поработала. Мы следовали указаниям тренера, и все прошло удачно, мы показали правильный настрой. Но это только первый матч чемпионата, у нас впереди еще много игр, сезон длинный, и мы начали его наилучшим образом», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

Форвард парижан Лионель Месси сделал результативную передачу и отличился дублем (один из голов аргентинец забил ударом через себя). Также у «ПСЖ» забили Маркиньюс, Ашраф Хакими и Неймар. На счету Неймара также 3 голевых паса.

Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» 13 августа сыграет дома против «Монпелье», «Клермон» днем позже встретится в гостях с «Реймсом».

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18%

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П2

16%

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20%

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0
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И В Н П +/- О
1
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
2
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
3
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
4
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
5
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
8
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
13
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
18
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
19
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 5
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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И К Ж
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Лион

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