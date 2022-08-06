Месси забил ударом через себя. Болельщики «Клермона» скандировали его имя после гола

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил эффектный гол в ворота «Клермона» в матче 1-го тура чемпионата Франции.

Аргентинец принял на грудь мяч в штрафной площади, но оказался спиной к воротам соперника. Однако аргентинец не растерялся и пробил через себя, застав врасплох вратаря гостей.

Болельщики «Клермона» были так впечатленным техникой аргентинца, что трибуны стали скандировать его имя.