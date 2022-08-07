Гальтье о разгроме «Клермона»: «Самое главное — забивать голы, это в ДНК «ПСЖ» и игроков»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0).

«Я очень доволен, в первую очередь победой. Важно выиграть игру и забить пять мячей, не упускать моменты и поддерживать высокий уровень на протяжении всей игры, даже когда разрывы становились все больше. Я знаю, что у меня очень талантливые игроки, но им нужно играть как команда, и это должно происходить на протяжении всего матча и в течение всего сезона. Всегда важно сыграть на ноль. Но, конечно же, самое главное — забивать голы, это в ДНК «ПСЖ» и игроков», — приводит слова Гальтье официальный сайт клуба.

Форвард парижан Лионель Месси сделал результативную передачу и отличился дублем (один из голов аргентинец забил ударом через себя). Также у «ПСЖ» забили Маркиньюс, Ашраф Хакими и Неймар. На счету Неймара также 3 голевых паса.

Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» 13 августа сыграет дома против «Монпелье», «Клермон» днем позже встретится в гостях с «Реймсом».