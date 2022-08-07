Гальтье о разгроме «Клермона»: «Самое главное — забивать голы, это в ДНК «ПСЖ» и игроков»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции против «Клермона» (5:0).
«Я очень доволен, в первую очередь победой. Важно выиграть игру и забить пять мячей, не упускать моменты и поддерживать высокий уровень на протяжении всей игры, даже когда разрывы становились все больше. Я знаю, что у меня очень талантливые игроки, но им нужно играть как команда, и это должно происходить на протяжении всего матча и в течение всего сезона. Всегда важно сыграть на ноль. Но, конечно же, самое главное — забивать голы, это в ДНК «ПСЖ» и игроков», — приводит слова Гальтье официальный сайт клуба.
Форвард парижан Лионель Месси сделал результативную передачу и отличился дублем (один из голов аргентинец забил ударом через себя). Также у «ПСЖ» забили Маркиньюс, Ашраф Хакими и Неймар. На счету Неймара также 3 голевых паса.
Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» 13 августа сыграет дома против «Монпелье», «Клермон» днем позже встретится в гостях с «Реймсом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
20
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 5
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|
|
Абиб Диалло
Страсбур
|1
|
|
Крепин Диатта
Монако
|1
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Тома Делен
Страсбур
|1
|
|
Аксель Дисаси
Монако
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1