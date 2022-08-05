Чемпионат Франции: «Страсбур» — «Монако», «Клермон Фут» — «ПСЖ» и другие матчи 1-го тура

Первый тур чемпионата Франции.

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Турнирная таблица французского чемпионата — здесь