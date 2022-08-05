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Сегодня, 12:00

Чемпионат Франции: «Страсбур» — «Монако», «Клермон Фут» — «ПСЖ» и другие матчи 1-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин (справа).
Фото Global Look Press
Первый тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 1-й тур
05 авг, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Аяччо
Франция. Лига 1. 1-й тур
06 авг, 18:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1. 1-й тур
06 авг, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
ПСЖ
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 14:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Нант
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Брест
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Осер
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Труа
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 18:05. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Лорьян
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Реймс

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
3
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аяччо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 - : -
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 - : -
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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