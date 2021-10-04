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Доннарумма: «Я приехал в Париж, чтобы играть»

16:46
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем положении во французском клубе.

«Риск потерять место в сборной из-за нехватки практики в клубе? Нет проблем. Я приехал в Париж, чтобы играть. Но это нормально, что пока я играю мало. Уверен, что скоро все будет отлично. Никаких проблем, связанных со сборной, нет» — цитирует Доннарумму Football Italia.

22-летний Доннарумма перебрался в «ПСЖ» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета «Милана». В текущем сезоне чемпионата Франции страж ворот принял участие в трех матчах, в которых пропустил три мяча.

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Иван Шитик все материалы автора

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