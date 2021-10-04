Мбаппе заявил, что хотел уйти из «ПСЖ» летом
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что хотел покинуть команду этим летом.
«Я хотел уйти. В тот момент я не желал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил достойную плату за трансфер. Чтобы они могли найти качественную замену.
Этот клуб дал мне многое, всегда был счастлив здесь, и я все еще счастлив. Я сказал: «Если не хотите, чтобы я уходил, я останусь», — приводит слова Мбаппе Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.
28 сентября появилась информация, что 22-летний француз по завершении текущего сезона покинет парижскую команду, так как не будет продлевать с клубом соглашение. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 160 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/kylian-mbappe-i-asked-to-leave-psg-this-summer/
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