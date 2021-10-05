Мбаппе: «Если бы я уехал этим летом из «ПСЖ», это был бы только «Реал»
01:29
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что мог покинуть клуб в летнее трансферное окно.
«Я привязан к «ПСЖ». Если бы я уехал этим летом, это был бы только «Реал». Этим летом мои амбиции были ясны», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.
28 сентября появилась информация, что 22-летний француз по завершении текущего сезона покинет парижскую команду, так как не будет продлевать с клубом соглашение. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 160 миллионов евро.
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