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Сегодня, 23:14

Жером Ротен призвал «ПСЖ» продать Месси или Неймара

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен призвал клуб продать нападающих Лионеля Месси или Неймара.

«Разбить трио МНМ (Месси, Неймар, Мбаппе) — приоритетная задача «ПСЖ». Приоритет в том, чтобы убрать хотя бы одного. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиану захочется чего-то нового, для «ПСЖ» это станет трагедией.

Месси был аномалией с момента своего прихода в «ПСЖ». Сейчас я полностью на стороне клуба. Луиш Кампуш должен взять на себя ответственность и признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал.

А еще возникает вопрос о Неймаре. Я даже не говорю о трансфере, потому что я думаю, что «ПСЖ» признал тот факт, что они никогда не продадут Неймара за 200 миллионов евро или за 220 миллионов, как они купили его в свое время. Но хотя бы снизьте цену вдвое, чтобы сэкономить его зарплату, потому что есть финансовый фэйр-плей.

Если «ПСЖ» действительно хочет начать новый спортивный проект, я думаю, нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками», — приводит слова Ротена RMC Sport.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 очков в 24 матчах.

Также команда играет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч против «Баварии» «ПСЖ» проиграл со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 8 марта.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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