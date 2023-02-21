Рианчо: «Головина можно назвать топ-игроком»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Во французской лиге высокая конкуренция. Там всегда много молодых талантов. То, что Головин стал таким важным игроком для «Монако», говорит о его способности выдерживать конкуренцию. Александра можно назвать топ-игроком. Думаю, многие скауты пристально за ним следят.

Смог бы Головин заиграть в ла лиге? Да, он готов к игре в испанском чемпионате. «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Барселона» подошли бы ему», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше лиги 1 российский полузащитник провел в составе монегасков 23 матча, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.