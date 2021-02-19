Бывший форвард «Спартака-2» может продолжить карьеру в «Лилле»

Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала может перейти в «Лилль», сообщает Daily Record.

По информации источника, 23-летний замбиец, выступающий за «Остенде», привлек внимание французского клуба. Сообщается, что футболистом также интересуется «Рейнджерс». Игрок может покинуть нынешнюю команду на правах свободного агента по истечении контракта летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Сакала провел 25 матчей за «Остенде», на его счету 13 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.