Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Бывший форвард «Спартака-2» может продолжить карьеру в «Лилле»

15:27
Фэшн Сакала. Фото Instagram
Фэшн Сакала. Фото Instagram
Теги:

Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала может перейти в «Лилль», сообщает Daily Record.

По информации источника, 23-летний замбиец, выступающий за «Остенде», привлек внимание французского клуба. Сообщается, что футболистом также интересуется «Рейнджерс». Игрок может покинуть нынешнюю команду на правах свободного агента по истечении контракта летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Сакала провел 25 матчей за «Остенде», на его счету 13 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-transfer-news/fashion-sakala-transfer-latest-rangers-23523969

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир