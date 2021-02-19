Покеттино заявил, что вопрос с контрактом Мбаппе будет решен в ближайшее время

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино заявил, что ситуация с контрактом форварда парижан Кильяна Мбаппе может решиться в ближайшее время.

«Кильян — футболист топ-уровня с огромным потенциалом. Он молод, у него большие перспективы. «ПСЖ» способен дать Мбаппе все, чтобы он был счастлив. Клуб должен показать, что доверяет ему, и дать то, что он хочет. Думаю, вопрос с его будущим определится скоро», — цитирует Goal Покеттино.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 29 матчей в составе парижан, на его счету 21 гол и 9 результативных передач.

17 февраля сообщалось, что «ПСЖ» может продать 22-летнего француза за 200 миллионов евро в случае, если он не продлит контракт с клубом. Нынешнее соглашение Мбаппе действует до конца июня 2022 года.