Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Йоан Кабай завершил карьеру

21:15
Теги:

Французский полузащитник Йоан Кабай завершил спортивную карьеру. Об этом футболист написал 19 февраля в своем Twitter.

35-летний экс-игрок в последнее время был свободным агентом. Ранее он выступал за «Лилль», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Кристал Пэлас», «Аль-Наср» и «Сент-Этьен». Трехкратный чемпион Франции. По два раза выигрывал Кубок страны и Кубок французской лиги.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир