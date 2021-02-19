Йоан Кабай завершил карьеру
Французский полузащитник Йоан Кабай завершил спортивную карьеру. Об этом футболист написал 19 февраля в своем Twitter.
Coup de sifflet final ... pic.twitter.com/8T7zoBNYUI— Yohan Cabaye (@YCabayeofficiel) February 19, 2021
35-летний экс-игрок в последнее время был свободным агентом. Ранее он выступал за «Лилль», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Кристал Пэлас», «Аль-Наср» и «Сент-Этьен». Трехкратный чемпион Франции. По два раза выигрывал Кубок страны и Кубок французской лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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