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Сегодня, 08:37

«Аль-Хиляль» готов заплатить Неймару 600 миллионов евро за три года контракта

Виталий Косик
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Руководство «Аль-Хиляля» хочет видеть в своем составе бразильского вингера «ПСЖ» Неймара, сообщает журналист Якуп Чинар.

По информации источника, бразилец может получать в саудовском клубе 600 миллионов евро за три года контракта.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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