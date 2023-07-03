«Аль-Хиляль» готов заплатить Неймару 600 миллионов евро за три года контракта

Руководство «Аль-Хиляля» хочет видеть в своем составе бразильского вингера «ПСЖ» Неймара, сообщает журналист Якуп Чинар.

По информации источника, бразилец может получать в саудовском клубе 600 миллионов евро за три года контракта.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.