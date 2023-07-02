Патрик Виейра возглавил «Страсбур»
Патрик Виейра назначен новым главным тренером «Страсбура», сообщается на официальном сайте команды.
47-летний специалист подписал трехлетний контракт с клубом.
Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он тренировал с лета 2021 года до отставки в марте 2023-го.
Также специалист работал в «Ницце», «Нью-Йорк Сити» и системе «Манчестер Сити».
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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