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Сегодня, 22:36

Патрик Виейра возглавил «Страсбур»

Виктория Кравченко
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Патрик Виейра назначен новым главным тренером «Страсбура», сообщается на официальном сайте команды.

47-летний специалист подписал трехлетний контракт с клубом.

Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он тренировал с лета 2021 года до отставки в марте 2023-го.

Также специалист работал в «Ницце», «Нью-Йорк Сити» и системе «Манчестер Сити».

ФК Страсбур
Патрик Виейра
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