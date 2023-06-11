«Аль-Хиляль» готов повторить Неймару зарплату Роналду

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии, утверждает CBS Sports.

По информации источника, «Аль-Хиляль» готов предложить 31-летнему бразильцу зарплату в размере 200 миллионов евро в год. Ранее клуб претендовал на Лионеля Месси, который выбрал переход в «Интер Майами».

В прошедшем сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2025 года.