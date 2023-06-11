«Рома» объявила о трансфере Ауара

Алжирский полузащитник Уссем Ауар, у которого завершается контракт с «Лионом», продолжит карьеру в «Роме».

О переходе 24-летнего игрока сообщил официальный сайт римлян. Ауар подписал контракт до 2028 года.

Ауар является воспитанником «Лиона». Он провел за французский клуб 233 матча, забил 41 гол и сделал 36 результативных передач.