Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:35

«Реал» интересуется форвардом «Лилля» Дэвидом

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Реале», сообщает TMW.

По информации издания, «сливочные» рассматривают покупку канадца в качестве альтернативы форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Мадридский клуб не устраивает цена за английского нападающего.

Сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует посмотреть игру Дэвида вживую в составе сборной Канады.

Действующий контракт форварда с французской командой рассчитан до июня 2025 года.

23-летний Дэвид сыграл 40 матчей за «Лилль» в прошедшем сезоне во всех турнирах, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи.

Футбол
ФК Лилль
ФК Реал
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» готов повторить Неймару зарплату Роналду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости