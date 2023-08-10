«Ренн» расторг контракт с Шекой, которым интересовался ЦСКА

Полузащитник «Ренна» Шека покинул клуб.

28-летний португалец расторг контракт с французским клубом по обоюдному согласию.

Зимой прошлого года Шекой интересовался ЦСКА, когда игрок еще выступал за «Лилль», но в итоге полузащитник перешел в «Ренн». Игрок провел 9 матчей в сезоне-2022/23, не отметившись результативными действиями.