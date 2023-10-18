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Сегодня, 14:04

Агент Головина назвал вероятным участие футболиста в матче против «Метца»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

27-летний игрок приехал в расположение сборной России на октябрьский сбор, но пропустил товарищеские матчи против Камеруна (1:0) и Кении (2:2) из-за мышечной травмы.

«Пока новых вводных о здоровье Александра нет. Вероятность его участия в матче против «Метца» хорошая, это вполне вероятно», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Головин провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Монако» проведет матч против «Метца» 22 октября.

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Акор Жером Адамс

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Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

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П
Кайю Энрике

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Жосуэ Казимир

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