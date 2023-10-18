Агент Головина назвал вероятным участие футболиста в матче против «Метца»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

27-летний игрок приехал в расположение сборной России на октябрьский сбор, но пропустил товарищеские матчи против Камеруна (1:0) и Кении (2:2) из-за мышечной травмы.

«Пока новых вводных о здоровье Александра нет. Вероятность его участия в матче против «Метца» хорошая, это вполне вероятно», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Головин провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Монако» проведет матч против «Метца» 22 октября.