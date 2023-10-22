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Горшков о матче с Кенией: «Не успел искупаться в Средиземном море. Не для этого в Турцию приезжал»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков в беседе с «СЭ» прокомментировал свой дебют за национальную команду в товарищеском матче с Кенией (2:2).

— Перейдем к дебюту. Поразился, что матч с Кенией провели на территории турецкой гостиницы?

— Я тоже читал в СМИ, что матч состоится на поле отеля, и сильно удивился. Оказалось, утка. Стадион расположен рядом с отелем, но не на его территории. Это большой спортивный комплекс, созвучный с названием гостиницы. Как мне потом объяснили, мы не первая сборная, которая проводила там товарищеские матчи.

Впрочем, главное, чтобы было поле зеленое и мяч. А вообще за сборную России готов сыграть в любой точке мира!

— Успел искупаться в Средиземном море?

— Нет. Я не для этого в Турцию приезжал.

— Хотелось бы и второй матч провести дома?

— У меня двоякие ощущения. В России за нас болеют и переживают, столько регионов хотят увидеть сборную. Если бы сыграли в Самаре — это вообще был бы космос! Но и выехать за границу тоже интересно.

24-летний Горшков дебютировал за национальную команду России 16 октября в товарищеском матче против Кении (2:2), который прошел в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Защитник вышел в стартовом составе на эту игру.

Полностью интервью Юрия Горшкова читайте на сайте «СЭ»

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 14:00
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Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Квинси Промес

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