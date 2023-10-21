Главный врач «Динамо» ответил на вопрос о травме Фомина после матча с Кенией
Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о восстановлении полузащитника бело-голубых Даниила Фомина.
«У Фомина травма голеностопа, надеемся, что к «Уралу» будет готов», — сказал Родионов.
26-летний Фомин получил травму в первом тайме товарищеского матча сборной России против Кении (2:2). На 24-й минуте встречи хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате. Ранее сообщалось, что Фомин избежал серьезного повреждения.
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|
3
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|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
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|22-11
|20
|
5
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|18
|
6
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|
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|
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|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
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|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
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|10
|
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|2
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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