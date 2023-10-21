Главный врач «Динамо» ответил на вопрос о травме Фомина после матча с Кенией

Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о восстановлении полузащитника бело-голубых Даниила Фомина.

«У Фомина травма голеностопа, надеемся, что к «Уралу» будет готов», — сказал Родионов.

26-летний Фомин получил травму в первом тайме товарищеского матча сборной России против Кении (2:2). На 24-й минуте встречи хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате. Ранее сообщалось, что Фомин избежал серьезного повреждения.