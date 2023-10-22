Галактионов: «Игроки из сборных вернулись в нормальном состоянии. Единственное, собирались продолжительное время»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ», в каком состоянии вернулись игроки национальных команд в расположение клуба.
«Игроки из сборных вернулись в нормальном состоянии. Единственное, мы собирались достаточно продолжительное время. Марио Митай и Наир Тикнизян только в четверг приступили к восстановлению, провели полноценную разминку. Если Марио вернулся в нормальном функциональном состоянии, то Наиру потребовалось время, чтобы восстановиться. Поэтому Тикнизян и вышел по ходу игры с «Динамо». Удается ли психологически переключиться? Все зависит от того, как сыграли. Марио Митай со сборной Албании одержал две победы, он психологически стрессоустойчив, уверен в себе. У Наира ситуация со сборной немного иная, прошло не так много времени с матчей сборных, это сказывается», — сказал Галактионов «СЭ».
Сборная Албании обыграла Чехию в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 — 3:0. Албания лидирует в группе E, набрав 10 очков. На втором месте — Польша (9 очков).
Сборная Армении уступила национальной команде Латвии — 0:2. Армения занимает 4 место в группе D, набрав 7 очков. Лидирует национальная команда Турции, которая после 7 матчей сумела набрать 16 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1