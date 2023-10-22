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Сегодня, 11:12

Галактионов: «Игроки из сборных вернулись в нормальном состоянии. Единственное, собирались продолжительное время»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ», в каком состоянии вернулись игроки национальных команд в расположение клуба.

«Игроки из сборных вернулись в нормальном состоянии. Единственное, мы собирались достаточно продолжительное время. Марио Митай и Наир Тикнизян только в четверг приступили к восстановлению, провели полноценную разминку. Если Марио вернулся в нормальном функциональном состоянии, то Наиру потребовалось время, чтобы восстановиться. Поэтому Тикнизян и вышел по ходу игры с «Динамо». Удается ли психологически переключиться? Все зависит от того, как сыграли. Марио Митай со сборной Албании одержал две победы, он психологически стрессоустойчив, уверен в себе. У Наира ситуация со сборной немного иная, прошло не так много времени с матчей сборных, это сказывается», — сказал Галактионов «СЭ».

Сборная Албании обыграла Чехию в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 — 3:0. Албания лидирует в группе E, набрав 10 очков. На втором месте — Польша (9 очков).

Сборная Армении уступила национальной команде Латвии — 0:2. Армения занимает 4 место в группе D, набрав 7 очков. Лидирует национальная команда Турции, которая после 7 матчей сумела набрать 16 очков.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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