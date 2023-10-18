Во Франции призвали лишить Бензема гражданства и отобрать у него «Золотой мяч»

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе отреагировала на заявление Министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена о связях форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема с террористической организацией.

Ранее Дарманен заявил, что Бензема «имеет печальные связи» с террористической организацией.

«Если слова министра подтвердятся, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема. Символическая санкция заключается в лишении «Золотого мяча». Кроме того, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», — написала Буайе в Twiiter.

15 октября 35-летний нападающий в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Он выступает за «Аль-Иттихад» с лета этого года. До этого форвард играл за «Реал» и «Лион». Кроме того, на его счету 37 голов в 97 матчах за сборную Франции.